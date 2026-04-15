Meloni, con Kiev interessati a una produzione comune di droni

ROMA, 15 APR - "Ci siamo confrontati su come rafforza cooperazione in materia difesa l'Italia è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta soprattutto nel settore dei droni, su cui l'Ucraina in questi anni è diventata nazione guida". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.