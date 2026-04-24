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Italia e Estero

Meloni, con il decreto sicurezza affermiamo che la legalità non è negoziabile

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ROMA, 24 APR - "Con l'approvazione definitiva del decreto sicurezza, il Governo compie un altro passo concreto per rafforzare la tutela dei cittadini, difendere chi indossa una divisa e affermare con chiarezza un principio semplice: in Italia la legalità non è negoziabile". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. "Più strumenti per contrastare violenza, degrado, occupazioni abusive, criminalità diffusa e immigrazione illegale. Più tutele per le Forze dell'ordine, per i cittadini onesti, per chi ogni giorno chiede solo di vivere in sicurezza - aggiunge Meloni -". "Noi - conclude - andiamo avanti così: con serietà, determinazione e con la volontà di dare risposte concrete agli italiani".

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