Italia e Estero

Meloni, coesi per Kiev, servono solide garanzie di sicurezza

ROMA, 25 NOV - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della call coi volenterosi, cui ha preso parte anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio, "ha manifestato apprezzamento per il processo negoziale avviato a Ginevra su impulso americano e ha sottolineato l'importanza della coesione a sostegno di un percorso finalizzato a una pace giusta e duratura in Ucraina". Lo comunica Palazzo Chigi, sottolineando che "in tale quadro, è stata anche ribadita la necessità di solide garanzie di sicurezza condivise tra le due sponde dell'Atlantico". Meloni "ha infine espresso l'auspicio che la Russia possa cogliere questa nuova occasione per contribuire costruttivamente alla pace".

Argomenti
ROMA

