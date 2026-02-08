Giornale di Brescia
Meloni, chi manifesta contro le Olimpiadi nemico dell'Italia

ROMA, 08 FEB - "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni in merito agli scontri ieri alla manifestazione di Milano contro le Olimpiadi.

ROMA

