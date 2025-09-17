Giornale di Brescia
Meloni, c'è chi fa odio per business

ROMA, 17 SET - "C'è un business dell'odio". È l'espressione usata da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di FdI, al comizio del centrodestra ad Ancona per Francesco Acquaroli in vista delle Regionali nelle Marche. "Riportiamo il dibattito dove deve stare. Per alcuni è difficile, perché non sanno che dire - ha detto -, alcuni lo fanno per strategia politica perché sono senza argomenti, altri per tornaconto personale perché c'è un business dell'odio. Ogni giorno vedo post sui social carichi di accuse e ingiurie a me e al governo, e sono quasi sempre accompagnati dall'invito a comprare qualcosa, un libro, un biglietto per uno spettacolo teatrale. Le lezioni di morale da questi qua non me le faccio fare".

