Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni atterrata ad Addis Abeba per il vertice Italia-Africa

AA

ADDIS ABEBA, 13 FEB - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata ad Addis Abeba, in Etiopia, dove oggi parteciperà alla seconda edizione vertice Italia-Africa e domani, in veste di ospite d'onore, alla riunione annuale dell'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana. Al vertice Italia-Africa, in programma dalle 16 italiane al Convention Center di Addis Abeba, partecipano, fra gli altri, il presidente della Commissione dell'Unione africana Mohammed Ali Youssouf, il presidente dell'Unione africana e presidente dell'Angola Joao Lourenco, il primo ministro etiope Abiy Ahmed, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il presidente della Banca africana di sviluppo Sidi Ould Tah, e la direttrice esecutiva della Banca mondiale Anna Bjerde, oltre ai rappresentanti di istituzioni finanziarie, imprese e organizzazioni della società civile italiane, coinvolte nei progetti del Piano Mattei. Meloni terrà il discorso di apertura del summit. È prevista una prima sessione di interventi dei leader dei 14 Paesi coinvolti nel Piano Mattei, in seguito alla quale il dibattito sarà aperto agli interventi di altre autorità invitate, e in chiusura dei lavori interverranno i rappresentanti di Banca africana di sviluppo e Banca mondiale. Al termine si terrà la cena di Stato offerta dal primo ministro etiope in onore del vertice Italia-Africa e di quello dell'Unione africana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ADDIS ABEBA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario