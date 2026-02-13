Meloni atterrata ad Addis Abeba per il vertice Italia-Africa

ADDIS ABEBA, 13 FEB - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata ad Addis Abeba, in Etiopia, dove oggi parteciperà alla seconda edizione vertice Italia-Africa e domani, in veste di ospite d'onore, alla riunione annuale dell'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana. Al vertice Italia-Africa, in programma dalle 16 italiane al Convention Center di Addis Abeba, partecipano, fra gli altri, il presidente della Commissione dell'Unione africana Mohammed Ali Youssouf, il presidente dell'Unione africana e presidente dell'Angola Joao Lourenco, il primo ministro etiope Abiy Ahmed, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il presidente della Banca africana di sviluppo Sidi Ould Tah, e la direttrice esecutiva della Banca mondiale Anna Bjerde, oltre ai rappresentanti di istituzioni finanziarie, imprese e organizzazioni della società civile italiane, coinvolte nei progetti del Piano Mattei. Meloni terrà il discorso di apertura del summit. È prevista una prima sessione di interventi dei leader dei 14 Paesi coinvolti nel Piano Mattei, in seguito alla quale il dibattito sarà aperto agli interventi di altre autorità invitate, e in chiusura dei lavori interverranno i rappresentanti di Banca africana di sviluppo e Banca mondiale. Al termine si terrà la cena di Stato offerta dal primo ministro etiope in onore del vertice Italia-Africa e di quello dell'Unione africana.