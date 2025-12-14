Meloni, Atreju luogo di confronto, il presunto campo largo l'abbiamo riunito noi

ROMA, 14 DIC - "Questo è il luogo in cui tutte le idee hanno diritto di cittadinanza. Questo è il luogo in cui Nietzsche e Marx si danno la mano. In cui il valore delle persone si misura sui contenuti. E chi scappa dimostra di non avere contenuti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento sul palco di Atreju, la manifestazione di FdI. "Voglio ringraziare i tanti leader delle opposizioni che hanno partecipato, Conte, Bonelli, Renzi, Marattin Calenda, Magi e voglio ringraziare anche Elly Schlein che con il suo nannimorettiano 'mi si nota di più se vengo o sto in disparte o se non vengo per niente' ha comunque fatto parlare di noi. La cosa divertente è che il presunto campo largo l'abbiamo riunito noi e quella che dovrebbe federarli è l'unica che non si è presentata", conclude.