Meloni, arrivato momento di alzare posta,cambiamo anche l'Ue

Giorgia Meloni, premier e leader di FdI, al comizio del centrodestra a sostegno di Vito Bardi per le Regionali in Basilicata a Potenza , 19 aprile 2024. ANSA/ ANSA/ PALAZZO CHIGI PRESS OFFICE/ FILIPPO ATTILI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++