Meloni, anche da elettori Calabria fiducia al centrodestra
AA
ROMA, 06 OTT - "Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. "Un risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini - aggiunge la leader di FdI -. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro".
