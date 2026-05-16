Meloni all'Europe Gulf Forum, Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni

ROMA, 16 MAG - "Siamo convinti che una soluzione sostenibile alla crisi debba poggiare su alcuni pilastri. Il primo è la riapertura dello Stretto di Hormuz, senza pedaggi o restrizioni discriminatorie, perché è dalla libertà di navigazione che passa la prosperità non solo del Mediterraneo e del Golfo, ma di tutto il mondo". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, nel suo intervento allo Europe Gulf Forum, a Navarino, in Grecia. "L'Italia - ha fatto sapere - è pronta a fare la propria parte per contribuire, non appena ve ne saranno le condizioni, alla sicurezza della navigazione, nel solco di quanto già fatto nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano con le missioni Aspides e Atalanta".