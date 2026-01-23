Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni alle Regioni, mandate oggi la richiesta di stato d'emergenza

AA

(v. 'Maltempo al Sud, lunedì in Cdm lo stato...' delle 19.08) ROMA, 23 GEN - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto ai governatori di Calabria, Sicilia e Sardegna, le regioni colpite dal maltempo, di inviare in serata la richiesta di attivazione dello stato d'emergenza, in vista della deliberazione di lunedì in Consiglio dei ministri. Nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi della riunione che ha presieduto nella sede della Protezione civile, la premier ha espresso "i complimenti a tutto il Dipartimento della Protezione civile, al prefetto Ciciliano, al suo staff e a tutta la gerarchia fino ai volontari della Protezione civile". Poi, spiegando che "per essere operativi" e che "non intendiamo perdere tempo per dare le risposte", ai presidenti di Regione in videocollegamento ha chiesto "di tentare di mandare entro la giornata di oggi la richiesta di attivazione dello stato di emergenza". Meloni ha ritenuto poi di "anticipare il Consiglio dei ministri alla giornata di lunedì, così abbiamo subito la dichiarazione dello stato di emergenza le risorse che accompagnano questa attivazione, e le prime risposte che possono arrivare anche sul territorio".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario