Meloni alle Regioni, mandate oggi la richiesta di stato d'emergenza

(v. 'Maltempo al Sud, lunedì in Cdm lo stato...' delle 19.08) ROMA, 23 GEN - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto ai governatori di Calabria, Sicilia e Sardegna, le regioni colpite dal maltempo, di inviare in serata la richiesta di attivazione dello stato d'emergenza, in vista della deliberazione di lunedì in Consiglio dei ministri. Nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi della riunione che ha presieduto nella sede della Protezione civile, la premier ha espresso "i complimenti a tutto il Dipartimento della Protezione civile, al prefetto Ciciliano, al suo staff e a tutta la gerarchia fino ai volontari della Protezione civile". Poi, spiegando che "per essere operativi" e che "non intendiamo perdere tempo per dare le risposte", ai presidenti di Regione in videocollegamento ha chiesto "di tentare di mandare entro la giornata di oggi la richiesta di attivazione dello stato di emergenza". Meloni ha ritenuto poi di "anticipare il Consiglio dei ministri alla giornata di lunedì, così abbiamo subito la dichiarazione dello stato di emergenza le risorse che accompagnano questa attivazione, e le prime risposte che possono arrivare anche sul territorio".