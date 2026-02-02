Meloni alle opposizioni, sulla sicurezza una risoluzione unitaria

ROMA, 02 FEB - La premier Giorgia Meloni e il governo "ribadiscono il pieno sostegno alle forze dell'ordine e, in questa delicata fase — anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein — intendono rivolgere all'opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale. Per questo, i capigruppo di maggioranza hanno ricevuto mandato di proporre a quelli di opposizione la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni del ministro Matteo Piantedosi". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione a Palazzo Chigi "per fare il punto sui recenti gravi episodi di violenza contro le forze dell'ordine e sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico".