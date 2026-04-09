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Italia e Estero

Meloni, al referendum grande partecipazione e grande polarizzazione

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ROMA, 09 APR - "Non voglio esimermi da una breve riflessione sull'Italia consegnata dal voto del referendum sulla giustizia, un'Italia che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e una altrettanto grande polarizzazione. Un confronto serrato, ahimè non sempre sul merito, ma con un esito comunque chiaro. Noi rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, qualunque esso sia, anche quando non coincide con le nostre opinioni e aspettative". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo la sua "informativa sull'azione del governo", in aula alla Camera.

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