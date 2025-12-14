Meloni, al referendum fregatevene di me, il governo dura

ROMA, 14 DIC - "Fregatevene della Meloni, tanto questo governo rimane in carica fino alla fine della legislatura, i governi passano ma le leggi rimangono e incidono sulla vostra vita. Votate per voi stessi e i vostri figli". Così la presidente del Consiglio e di FdI Giorgia Meloni ad Atreju a proposito del referendum sulla riforma della giustizia che contiene la separazione delle carriere dei magistrati. "Mi auguro che gli italiani confermino la riforma della Giustizia al Referendum. Avanti con la storica riforma della giustizia. Votate per voi stessi - ha aggiunto la premier - e per il futuro della nazione. Votate perché non ci possa più essere una vergogna come quella di Garlasco".