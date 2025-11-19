Giornale di Brescia
Meloni al Quirinale, incontro con Mattarella

ROMA, 19 NOV - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro - avvenuto al rientro della premier da Mestre - era stato proposto dal presidente Meloni questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita.

Argomenti
ROMA

