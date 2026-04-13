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Italia e Estero

Meloni al Papa, possa il suo viaggio in Africa portare la pace

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ROMA, 13 APR - "A nome mio personale e del Governo italiano, desidero rivolgere a Papa Leone XIV il ringraziamento e l'augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro Nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale". Lo scrive il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio al Papa prima del lungo viaggio apostolico che lo porterà in Africa. "Possa il Ministero del Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace, interna e tra le Nazioni, nel solco del percorso tracciato dai suoi Predecessori, e dare sostegno e conforto alle comunità cristiane che avrà modo di incontrare durante il viaggio. L'Italia continuerà a fare la propria parte per favorire la costruzione di un nuovo modello di cooperazione con il Continente africano e per sostenere la pace, lo sviluppo e il benessere dei popoli", conclude la premier.

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