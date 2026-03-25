Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni al palazzo presidenziale algerino, al via l'incontro con Tebboune

AA

ALGERI, 25 MAR - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata da poco al palazzo presidenziale El Mouradia di Algeri per incontrare Abdelmadjid Tebboune. Dopo l'arrivo della delegazione italiana il presidente algerino si è affacciato all'ingresso del palazzo per accogliere la premier, che però ha dovuto attendere, mentre il picchetto d'onore era già schierato e pronto ad eseguire l'inno nazionale. Dopo qualche minuto è arrivata la premier, che ha attraversato il cortile accompagnato dal suo consigliere militare, il generale Franco Federici. Ora è in corso l'incontro faccia a faccia tra i due, che poi sarà allargato alle delegazioni. A seguire sono previste dichiarazioni congiunte e una colazione di lavoro offerta da Tebboune in onore della presidente del Consiglio italiana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ALGERI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario