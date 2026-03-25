Meloni al palazzo presidenziale algerino, al via l'incontro con Tebboune

ALGERI, 25 MAR - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata da poco al palazzo presidenziale El Mouradia di Algeri per incontrare Abdelmadjid Tebboune. Dopo l'arrivo della delegazione italiana il presidente algerino si è affacciato all'ingresso del palazzo per accogliere la premier, che però ha dovuto attendere, mentre il picchetto d'onore era già schierato e pronto ad eseguire l'inno nazionale. Dopo qualche minuto è arrivata la premier, che ha attraversato il cortile accompagnato dal suo consigliere militare, il generale Franco Federici. Ora è in corso l'incontro faccia a faccia tra i due, che poi sarà allargato alle delegazioni. A seguire sono previste dichiarazioni congiunte e una colazione di lavoro offerta da Tebboune in onore della presidente del Consiglio italiana.