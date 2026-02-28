Meloni ai leader del Golfo, ingiustificabili gli attacchi ai vostri Paesi

ROMA, 28 FEB - "Ai leader del Golfo" la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha espresso la vicinanza del Governo italiano e la condanna degli ingiustificabili attacchi subiti dalle loro Nazioni". E' quanto i legge nella nota di palazzo Chigi al termine del vertice serale di governo convocato dalla premier con i ministri interessati, i due vicepremier Tajani e Matteo Salvini, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e l'Intelligence " Il Presidente del Consiglio - si legge ancora - ha inoltre condiviso le valutazioni raccolte nel pomeriggio nei numerosi contatti telefonici avuti con alcuni partner europei, a partire dal Cancelliere Merz e dal Primo Ministro Starmer oltre che con il Re del Bahrein, l'Emiro del Kuwait, il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, l'Emiro del Qatar e il Principe Ereditario e Primo Ministro dell'Arabia Saudita. Sono in corso ulteriori contatti con il Sultano dell'Oman e il Re di Giordania. In serata e domani si terranno ulteriori contatti con i nostri partner nelle riunioni previste a livello dei Ministri degli Esteri in ambito sia G7 che di Unione Europea".