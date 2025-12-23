Giornale di Brescia
Meloni ai dipendenti di Chigi, 'un anno tosto, il 2026 sarà molto peggio'

ROMA, 23 DIC - "Oltre a ringraziarvi per il vostro lavoro vi voglio bene. Noi siamo una famiglia, combattiamo tutto l'anno. L'anno trascorso è stato tosto per tutti noi ma non preoccupatevi perché l'anno prossimo sarà molto peggio. Quindi vi consiglio di riposarvi adeguatamente durante queste feste perché dobbiamo continuare a dare risposte a questa nazione straordinaria". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante la cerimonia degli auguri natalizi con i dipendenti della Presidenza del Consiglio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi.

