Meloni, agli agenti a Torino ho portato la solidarietà dell'Italia

ROMA, 01 FEB - "Questa mattina sono stata all'ospedale Le Molinette di Torino per portare, a nome dell'Italia, la solidarietà a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri e, attraverso loro, a tutti i militari e gli appartenenti alle Forze dell'ordine coinvolti". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando le foto dell'incontro con gli agenti. "Alessandro ha 29 anni, Lorenzo ne ha 28. Contro di loro - aggiunge - martelli, molotov, bombe carta ripiene di chiodi, pietre lanciate con le catapulte, oggetti contundenti di ogni genere e jammer per impedire alla polizia di comunicare. 'Erano lì per farci fuori', ha detto un agente".