Meloni aggiorna Mattarella su sviluppi mediorientali e contatti

ROMA, 01 MAR - La premier Giorgia Meloni, dopo aver sentito i leader mediorientali, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, in qualità di Presidenza di turno dell'Unione europea, ha "relazionato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiornandolo compiutamente sugli sviluppi della situazione e sui contatti intercorsi". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

ROMA

