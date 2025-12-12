Meloni, Abu Mazen ad Atreju fa giustizia delle falsità contro il governo

ROMA, 12 DIC - "Sono molto contenta che" Abu Mazen "sia qui ad Atreju, la sua presenza dimostra quanto l'Italia sia stata centrale e protagonista nella difficile crisi mediorientale e quanto possa essere ancora centrale e protagonista nel difficile percorso verso la pace con la prospettiva dei due Stati. E fa giustizia di tante falsità che abbiamo sentito sul governo italiano negli ultimi due anni". Così la premier Giorgia Meloni, introducendo sul palco di Atreju il presidente dell'Anp.