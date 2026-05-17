Meloni a von der Leyen, 'deroga al Patto su difesa sia estesa all'energia'

BRUXELLES, 17 MAG - "L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. In assenza di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste". E' quanto sottolinea la premier Giorgia Meloni in una lettera scritta alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.