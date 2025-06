Meloni a Trump, importante conseguire accordo commerciale Ue-Usa

KANANASKIS, 16 GIU - La conversazione col presidente americano Donald Trump - avvenuta su una panchina di legno del Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, - ha permesso alla presidente del consiglio Giorgia Meloni "di confermare l'importanza del conseguimento di un accordo sul negoziato commerciale Ue-Usa e di affrontare il tema delle prospettive del prossimo Vertice Nato dell'Aja": lo rende noto una nota di Palazzo Chigi dopo l'incontro a Kananaskis a margine del G7. Inoltre "il colloquio ha permesso di discutere dei più recenti sviluppi in Iran, riaffermando l'opportunità di riaprire la strada del negoziato". La premier Giorgia Meloni "ha anche ribadito la necessità, in questo momento, di lavorare per il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza".