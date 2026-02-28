Meloni a Palazzo Chigi, a breve il vertice sull'Iran

ROMA, 28 FEB - La premier Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, dove ha convocato per questa sera un vertice di governo sulla crisi in Medio Oriente dopo l'attacco di Israele e Usa all'Iran. La riunione, a quanto si apprende, è prevista a breve. Poco prima di Meloni è giunto nella sede del governo il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'altro vicepremier, Matteo Salvini, dovrebbe partecipare in collegamento al vertice.