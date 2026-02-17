Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni a palazzo Borromeo per celebrazione anniversario Patti Lateranensi

AA

ROMA, 17 FEB - La premier Giorgia Meloni è arrivata all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede a Palazzo Borromeo per la celebrazione del novantasettesimo anniversario dei Patti Lateranensi e il quarantaduesimo anniversario dell'Accordo di modificazione del Concordato. Diversi i membri dell'esecutivo presenti, tra cui il sottosegretario Alfredo Mantovano, i ministri Matteo Piantedosi, Alessandra Locatelli, Marina Elvira Calderone, Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini, Giancarlo Giorgetti, Andrea Abodi e Eugenia Roccella. Arrivata anche la delegazione vaticana capitanata dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, accompagnato dal sostituto, monsignor Edgar Pena Parra. Subito dopo ha fatto ingresso anche la delegazione della Cei con il suo capo, il cardinale Matteo Zuppi. Tra Meloni e Parolin subito la stretta di mano prima dell'avvio delle celebrazioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario