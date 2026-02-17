Meloni a palazzo Borromeo per celebrazione anniversario Patti Lateranensi

ROMA, 17 FEB - La premier Giorgia Meloni è arrivata all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede a Palazzo Borromeo per la celebrazione del novantasettesimo anniversario dei Patti Lateranensi e il quarantaduesimo anniversario dell'Accordo di modificazione del Concordato. Diversi i membri dell'esecutivo presenti, tra cui il sottosegretario Alfredo Mantovano, i ministri Matteo Piantedosi, Alessandra Locatelli, Marina Elvira Calderone, Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini, Giancarlo Giorgetti, Andrea Abodi e Eugenia Roccella. Arrivata anche la delegazione vaticana capitanata dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, accompagnato dal sostituto, monsignor Edgar Pena Parra. Subito dopo ha fatto ingresso anche la delegazione della Cei con il suo capo, il cardinale Matteo Zuppi. Tra Meloni e Parolin subito la stretta di mano prima dell'avvio delle celebrazioni.