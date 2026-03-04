Meloni a Nola per i funerali del piccolo Domenico

NOLA, 04 MAR - La premier Giorgia Meloni è nella cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo. Ad accoglierla è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. All'interno della chiesa la presidente del Consiglio ha salutato i genitori del bimbo per poi prendere posto accanto alle autorità presenti. Nel duomo sono presenti, oltre al sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, il governatore della Campania, Roberto Fico, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi e il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi. A presiedere la celebrazione è il vescovo di Nola, Francesco Marino. Sull'altare è presente l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Mimmo Battaglia, che è stato accanto alla famiglia di Domenico negli ultimi giorni ed ha impartito l'estrema unzione al bimbo.