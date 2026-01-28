Giornale di Brescia
Meloni, a Niscemi situazione più complessa, voglio dare risposte immediate

ROMA, 28 GEN - A Niscemi "la situazione è particolarmente complessa" e "siamo intenzionati, io sono intenzionata, a dare risposte immediate: voi sapete meglio di me perché in questo territorio ci vivete che Niscemi non è nuova a questi disastri e il sentimento della popolazione rispetto a quello che è accaduto nel 1997 con indennizzi che sono arrivati dopo 14 anni, e definitivamente anche dopo 28 anni. E' qualcosa che mi rendo conto ha impattato giustamente sui cittadini e sulla aspettativa che i cittadini hanno dalla politica. Mi piacerebbe che insieme disegnassimo una storia completamente diversa e quindi il mio obiettivo è lavorare in velocità e dare risposte in velocità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla riunione sull'emergenza maltempo a Catania, come si vede in un video diffuso da Palazzo Chigi.

