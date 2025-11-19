Meloni a Mattarella, inopportune le parole di Garofani

ROMA, 19 NOV - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso al Capo dello Stato Sergio Mattarella il suo rammarico per le parole istituzionalmente e politicamente inopportune pronunciate in un contesto pubblico dal Consigliere Francesco Saverio Garofani e riportate ieri da un noto quotidiano italiano. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi dopo il colloquio fra i due al Quirinale. E' intenzione del presidente del Consiglio - fanno sapere le stesse fonti - con la sua visita al Capo dello Stato, rimarcare che non esiste alcuno scontro istituzionale. ll Presidente del Consiglio ha reputato che la richiesta di smentita formulata dall'onorevole Bignami non fosse un attacco al Quirinale, ma al contrario un modo per circoscrivere al suo ambito reale la vicenda, anche a tutela del Quirinale. Era intenzione, da parte del partito di maggioranza relativa, intervenire per fugare ogni ipotesi di scontro tra due Istituzioni che invece collaborano insieme per il bene della Nazione. Si riteneva che fosse il diretto interessato, ovvero il Consigliere Garofani, a dover chiarire, per chiudere immediatamente la questione.