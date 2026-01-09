Meloni, a delegittimare le toghe è la campagna dell'Anm nelle stazioni

ROMA, 09 GEN - "Ho fatto un elenco delle responsabilità dei magistrati sulle questioni di sicurezza. Chi ha ruoli di responsabilità è chiamato a quelle responsabilità. Il tema della delegittimazione non c'è. Delegittima i magistrati la campagna dell'Anm che è stata fatta nelle stazioni. Se chi ha nel suo dna la ricerca della verità scrive una menzogna per difendere la sua campagna, questo delegittima. Così come le menzogne delegittimano la politica e i giornalisti. Chi ha un ruolo di responsabilità è chiamato a ricoprirlo con dignità e onore". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno.