Meloni a Bloomberg, politica troppo lenta su AI, vedo rischi enormi

ROMA, 28 FEB - "La politica si muove troppo lentamente e l'intelligenza artificiale sta avanzando molto rapidamente. Vedo rischi enormi". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista a Bloomberg. "Temo che non stiamo comprendendo molti dei processi che vengono generati. - afferma - Temo che quando li comprenderemo sarà troppo tardi".

ROMA

