Meloni a Bloomberg, il ruolo del governo in Mps è finito

MILANO, 27 FEB - La premier Giorgia Meloni, intervistata da Bloomberg, dichiara che "il ruolo del governo è terminato", ricordando che la quota residua del 4,9% "chiaramente non ci dà la possibilità di esercitare un'influenza significativa sulla governance" e che "non parteciperà alla nomina dei nuovi organi amministrativi e di vigilanza". In Borsa il titolo, già pesante, è sprofondato arrivando a cedere il 6,2% a 8,35 euro e portando con se' Mediobanca (-5,4% a 18,66 euro).

MILANO

