Mélenchon, ora valutare mozione destituzione Macron

Il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon durante la conferenza stampa organizzata da Unione Popolare, Roma, 8 settembre 2022. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon durante la conferenza stampa organizzata da Unione Popolare, Roma, 8 settembre 2022. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
PARIGI, 06 OTT - La France Insoumise (LFI), in seguito alle dimissioni del premier Sébastien Lecornu, chiede l'''esame immediato'' della mozione di destituzione del presidente, Emmanuel Macron. ''Dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu, chiediamo l'esame immediato depositata da 104 deputati per la destituzione di Emmanuel Macron'', scrive in un messaggio pubblicato su X il leader del partito della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon.

PARIGI

  3. Ricarica la pagina se necessario