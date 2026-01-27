Giornale di Brescia
Melania Trump chiede unità, 'se manifestate fatelo pacificamente'

NEW YORK, 27 GEN - "Chiedo unità. Mio marito, il presidente, ha avuto delle buone chiamate ieri con il governatore" del Minnesota e con il sindaco di Minneapolis e "stanno lavorando insieme" per calmare la situazione. Lo ha detto la first lady Melania Trump in un'intervista a Fox. "Sono contro la violenza. Per favore se manifestate, fatelo pacificamente. Dobbiamo essere uniti" in periodi come questo, ha aggiunto Melania.

