Melania in 'verde saudita' alla cena per Mbs

NEW YORK, 19 NOV - Tra i molti omaggi dell'amministrazione Trump al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in visita a Washington, l'abito indossato dalla first lady Melania ha occupato un posto particolare. La moglie del presidente ha indossato un vestito da sera di eco-pelle verde cadmio, la stessa sfumatura della bandiera del regno nel deserto. Il colore non è stato il solo aspetto significativo dell'abito di Melania: lo stilista che lo ha disegnato (e lo vende a 3.350 dollari, secondo il New York Times) è il libanese Elie Saab che un anno fa ha organizzato una grande sfilata di moda nella capitale Riad. Intitolato "Le 1001 stagioni di Elie Saab" lo show con la regia della stylist Carine Roitfeld, ex direttrice di Vogue France, aveva celebrato i 45 anni di carriera del designer attirando un parterre di star come Céline Dion, Jennifer Lopez e Halle Berry offrendo un biglietto da visita globale alla crescente centralità culturale dela Riyadh Season, il festival annuale di moda, sport e intrattenimento nato cinque anni fa nell'ambito del piano Vision 2030 del principe Mohammed. Secondo l'esperta di moda del New York Times Vanessa Friedman, la combinazione tra colore e stilista ha reso l'abito di Melania non semplicemente un vestito da sera, ma un gesto pubblico di allineamento a quello che Trump ha definito alla cena di stato "il maggior alleato degli Usa" fuori dalla Nato. Secondo la Friedman, quello della cena di gala per Mbs, nonostante il profondo spacco della gonna e le spalle ampiamente scoperte, è stato forse l'insieme più studiato indossato da Melania nel secondo mandato del marito, certo più del trench Burberry scelto all'inizio della visita di Stato in Gran Bretagna.