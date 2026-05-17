Mein Schiff 4 da Hormuz accolta a Trieste con uno striscione e una cerimonia

TRIESTE, 17 MAG - Il porto di Trieste ha accolto oggi la nave Mein Schiff 4 della compagnia TUI Cruises con uno striscione di benvenuto e con una cerimonia svoltasi a bordo alla quale hanno partecipato le autorità locali, tra le quali il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. La nave appena ormeggiata alla Stazione Marittima, è giunta nel capoluogo giuliano, senza passeggeri, al termine di un viaggio segnato da circostanze straordinarie: con il solo equipaggio a bordo, ha subito un fermo forzato di quasi due mesi nello Stretto di Hormuz, divenuto uno dei corridoi marittimi più pericolosi al mondo, a causa delle condizioni di insicurezza che ne avevano impedito il transito. Una esperienza che "ha messo alla prova la tenacia e la professionalità di chi lavora ogni giorno sul mare", come riporta una nota dell' Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale e di Trieste Terminal Passeggeri. La nave, che è arrivata a Trieste senza passeggeri, nello stretto di Hormuz approfittando di una breve finestra temporale di poche ore in cui il passaggio era stato ufficialmente dichiarato libero, ha attraversato il corridoio secondo le indicazioni del comandante, Panagiotis Varotsos. L'Autorità parla di "un episodio che richiama l'attenzione sull'importanza della sicurezza e della stabilità internazionale quale presupposto indispensabile per la continuità dei traffici marittimi globali". Alla Mein Schiff 4 e al suo Comandante, il presidente dell'Autorità e di Ttp, Marco Consalvo, ha rivolto il "più sincero benvenuto. "Episodi come questo ci ricordano che i traffici marittimi hanno bisogno di pace, stabilità e sicurezza per prosperare. Il mare unisce i popoli e le economie del mondo, e solo in un contesto di serenità internazionale questo può accadere davvero. Oggi Trieste apre le sue braccia a questa nave con tutto l'affetto che un porto sa dare". Nelle prossime ore la Mein Schiff 4 imbarcherà sempre a Trieste circa 1.600 passeggeri. Alla Stazione Marittima è ormeggiata anche la Seven Seas Grandeur della compagnia Regent Seven Seas Cruises, nave luxury con circa 700 passeggeri in sbarco e altrettanti in imbarco.