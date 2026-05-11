Mega statua dorata di Trump svelata nel suo resort di Miami

WASHINGTON, 11 MAG - Un'imponente statua dorata di Donald Trump, alta come un palazzo di due piani e del valore di quasi mezzo milione di dollari, è stata svelata presso il campo da golf del presidente a Doral, in Florida, nel corso di una cerimonia presieduta da un pastore evangelico. Collocata su un piedistallo su un prato tra le palme, la gigantesca scultura raffigura il presidente mentre alza il pugno al cielo, rievocando il gesto di sfida dopo l'attentato alla sua vita avvenuto a Butler, in Pennsylvania. "Oggi, al Trump National Doral Miami, abbiamo assistito a un momento indimenticabile", ha detto il pastore Mark Burns che è stato attaccato da molti evangelici ai quali è proibito adorare "falsi idoli". "Questa statua è una celebrazione della vita. È un simbolo di resilienza, libertà, patriottismo, forza e della forza di volontà di continuare a lottare per il futuro dell'America", ha aggiunto il religioso. La statua è stata commissionata allo scultore Alan Cottrill e finanziata da un collettivo di investitori in criptovalute intenzionati a incrementare la visibilità del memecoin, $PATRIOT.