Meeting di Europol a L' Aja per il contrasto alle frodi online

ROMA, 17 FEB - La Polizia Postale ha partecipato al kick-off meeting dell'Online Fraud Schemes di EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats - Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali) promosso dalla Commissione Europea. L'incontro, svoltosi il 12 e 13 febbraio presso la sede centrale di Europol a L'Aja, ha riunito le Forze di Polizia di 27 Paesi dell'Unione Europea e di oltre 30 Paesi terzi, insieme ad agenzie e partner internazionali quali Eurojust, Interpol, CEPOL, EUCPN ed ECTEG. La Polizia Postale, con il coordinamento dello S.C.I.P. - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e in qualità di punto di riferimento nazionale e parte attiva nella definizione delle strategie operative, ha contribuito alla pianificazione delle azioni operative previste dall'Operational Action Plan "Online Fraud Schemes", gruppo dedicato al contrasto delle frodi online e del financial cybercrime, individuati tra le principali priorità criminali dall'Unione Europea. Nel corso delle sessioni di lavoro, la Polizia Postale- informa un comunicato - ha preso parte alla definizione delle linee di intervento in materia di phishing, spoofing, utilizzo fraudolento dell'Intelligenza Artificiale e truffe nel settore degli investimenti finanziari. La partecipazione attiva della Polizia Postale conferma il ruolo centrale dell'Italia nel sistema di cooperazione internazionale di polizia e ribadisce l'impegno costante della Polizia di Stato italiana nella tutela dei cittadini e nella protezione dell'economia digitale dalle minacce criminali transnazionali. Le azioni previste dal piano strategico - che si svilupperà nell'arco di quattro anni - includono programmi di formazione specialistica per investigatori, scambio di best practices, supporto operativo congiunto e organizzazione di action days tematici contro le frodi online. In tale ambito, la Polizia Postale è impegnata in numerose azioni operative, con particolare attenzione alla prevenzione delle frodi online e al contrasto delle minacce emergenti, quali l'utilizzo delle criptovalute a fini di riciclaggio e il fenomeno delle cosiddette "scam cities" localizzate in Paesi del Sud-Est asiatico.