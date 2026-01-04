Medvedev, 'illegali ma coerenti le azioni di Trump contro il Venezuela'

ROMA, 04 GEN - "Le azioni di Trump contro il Venezuela sono illegali, ma coerenti'. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, scrive la Tass. "Trump non nasconde di volersi appropriare del petrolio venezuelano e altri minerali che sono l'obiettivo degli Stati Uniti', aggiunge l'ex presidente russo, precisando inoltre che il "sequestro di Maduro e di sua moglie aumenterà l'odio che l'America Latina nutre nei confronti degli Stati Uniti". Secondo Madevedev "gli eventi di Caracas dimostrano che nessun Paese che non piace agli Stati Uniti può sentirsi sicuro", mentre la reazione dell'Europa agli eventi in Venezuela può essere descritta come un "classico caso di doppio standard".