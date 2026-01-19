Medugno sentito da pm su querela contro Signorini, 'abusi ed estorsione'

MILANO, 19 GEN - E' in corso in Procura a Milano la testimonianza, davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno, il quale, dopo aver rilasciato anche un'intervista nel format 'Falsissimo' di Fabrizio Corona, ha denunciato per violenza sessuale ed estorsione il giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Medugno, che ha preso parte al Gf Vip 2021-2022, viene sentito come teste-parte offesa proprio in relazione a quella denuncia depositata alla Procura poco prima dello scorso Natale. Assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, come era stato spiegato in una nota dei legali del 24 dicembre, l'ex Gf nella denuncia ha chiesto di procedere, in via principale, per violenza sessuale ed estorsione, con espressa richiesta ai pm anche "di valutare l'eventuale sussistenza di ulteriori reati e la possibile individuazione di ulteriori responsabili". Signorini, indagato per i due reati sulla base della querela e ascoltato su sua richiesta il 7 gennaio, ha sostenuto di non aver mai commesso alcun abuso sessuale, agendo sempre in tutta la sua carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo con professionalità e correttezza. E' convinto anche di essere vittima di una violenta campagna di "calunnie" portata avanti principalmente da Corona, che ha parlato di un "sistema Signorini", per interessi economici e che gli ha creato già danni enormi alla reputazione e ha leso i suoi diritti. Una campagna, in sostanza, "per distruggerlo". L'ex agente fotografico, intanto, è indagato per revenge porn, dopo la denuncia di Signorini sulla presunta diffusione illecita di immagini, ed è stato sentito dai pm il 23 dicembre.