Mediterranea, 'possibili 1000 dispersi in mare con il ciclone Harry'
ROMA, 02 FEB - "Potrebbero essere mille le persone disperse in mare durante il ciclone Harry". Lo sostiene Mediterranea Saving Humans, sulla base di nuove nuove testimonianze raccolte da Refugees in Libia e Tunisia. "Si stanno delineando i contorni della più grande tragedia degli ultimi anni lungo le rotte del Mediterraneo centrale e i governi di Italia e Malta tacciono e non muovono un dito" denuncia la presidente Laura Marmorale.
