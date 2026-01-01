Medico italiano, a Crans-Montana una situazione catastrofica

CRANS-MONTANA, 01 GEN - "Mi sono trovato difronte a una situazione catastrofica, ma ci siamo inseriti in un sistema di soccorso ben oliato, in cui abbiamo potuto operare con ordine e tranquillità, gestendo un flusso continuo di feriti, ustionati e con traumi da schiacciamento". È il racconto di Jacopo Pernechele, medico valdostano intervenuto stamane a Crans-Montana con l'elicottero della Protezione civile della Valle D'Aosta.