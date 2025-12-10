Medicina, verso tutti in graduatoria ma con crediti formativi

ROMA, 10 DIC - Gli studenti che hanno affrontato gli esami per l'ingresso a Medicina saranno tutti nella gradutatoria nazionale che stabilirà l'accesso alla facoltà. E' una delle ipotesi sul tavolo alla quale sta lavorando il ministero dell'Università. Gli studenti, che all'esito del secondo appello, avranno conseguito almeno tre 18, saranno i primi della graduatoria; a seguire ci saranno gli studenti che hanno conseguito due 18 e una insufficienza; a scalare tutti gli altri. Chi non ha ottenuto almeno 18 nelle tre materie si vedrà comunque assegnata la sede e in quell'ateneo dovrà recuperare i crediti formativi mancanti.