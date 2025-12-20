Medicina, consegnati 35mila compiti Biologia, 44mila per Fisica

ROMA, 20 DIC - Al secondo appello del 10 dicembre degli esami per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria i compiti effettivamente consegnati sono stati 35 mila per Biologia, oltre 38 mila per Chimica e poco meno di 44 mila per Fisica. I dati arrivano dal ministero dell'Università. I risultati saranno noti tra il 22 e il 23 dicembre.