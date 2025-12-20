Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Medicina, consegnati 35mila compiti Biologia, 44mila per Fisica

AA

ROMA, 20 DIC - Al secondo appello del 10 dicembre degli esami per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria i compiti effettivamente consegnati sono stati 35 mila per Biologia, oltre 38 mila per Chimica e poco meno di 44 mila per Fisica. I dati arrivano dal ministero dell'Università. I risultati saranno noti tra il 22 e il 23 dicembre.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario