Medicina, conclusa scelta sedi, la graduatoria è interamente coperta

ROMA, 21 GEN - Si è conclusa la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Sulla base dei posti rimasti disponibili dopo la prima assegnazione e delle preferenze espresse da chi non aveva inizialmente ottenuto una sede, la graduatoria di Medicina risulta ora integralmente coperta. A seguito dell'assegnazione della sede in questa seconda fase, gli studenti interessati potranno completare l'iscrizione dal 21 al 24 gennaio. E' quanto ANSA apprende da fonti qualificate. Le assegnazioni di questa seconda fase completano il quadro delle immatricolazioni/iscrizioni, aggiungendosi ai circa 19 mila studenti già iscritti e saturando integralmente le graduatorie. In particolare, per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia il totale degli immatricolati raggiunge quota 17.278. Considerando, invece, oltre Medicina anche Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria e i corsi affini, il numero complessivo degli immatricolabili/iscrivibili ai corsi di area medica raggiunge circa 25 mila studenti.