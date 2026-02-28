Mediatore Oman agli Usa, 'questa non è la vostra guerra'

WASHINGTON, 28 FEB - Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr Albusaidi, che ha mediato i colloqui indiretti sul nucleare tra Stati Uniti e Iran nell'ultimo mese, si è detto "sgomento" per la violenza scoppiata in Medio Oriente. "Negoziati seri e attivi sono stati ancora una volta compromessi. Esorto gli Stati Uniti a non farsi ulteriormente coinvolgere. Questa non è la vostra guerra", ha dichiarato.