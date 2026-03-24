Media, Zolghadr segretario del consiglio di sicurezza Iran al posto di Larijani
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ROMA, 24 MAR - Mohammad Bagher Zolghadr, comandante militare in pensione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, è stato nominato segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano, in sostituzione di Ali Larijani, ucciso la scorsa settimana in un attacco israeliano: lo riferiscono i media iraniani.
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