Media, Zelensky per ora non silurerà Yermak

ROMA, 20 NOV - Il presidente Volodymyr Zelensky ha deciso di non sostituire per il momento il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, nonostante l'insoddisfazione pubblica per le sue attività e il pressing tra i ministri. Lo riporta Ukraiska Pravda citando sue fonti. Anche Yaroslav Zheleznyak, deputato del popolo del partito Golos afferma che "il presidente ha deciso di non sostituire Yermak".