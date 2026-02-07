Media, Witkoff e Kushner visitano la portaerei Lincoln arrivata nel Golfo

TEL AVIV, 07 FEB - Gli inviati del presidente Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, insieme al comandante del Centcom Brad Copernicus, hanno visitato oggi la portaerei Abraham Lincoln arrivata nel Golfo in seguito alla crisi con l'Iran. Lo riferisce Channel 12 affermando che "la visita è un messaggio agli iraniani alla luce dei negoziati tra i due Paesi".