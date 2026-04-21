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Media, Varsavia vieterà a Fico il sorvolo per andare a Mosca

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ROMA, 21 APR - La Polonia vieterà all'aereo del primo ministro slovacco, Robert Fico, di sorvolare il suo territorio durante il viaggio verso Mosca per la parata del 9 maggio. Lo hanno riferito all'agenzia russa Ria Novosti fonti negli ambienti diplomatici polacchi. "La richiesta di autorizzazione al sorvolo dell'aereo del primo ministro slovacco è in fase di valutazione formale e continuerà ad esserlo per un certo periodo, ma nessuno intende concederla. È certo al 100%", ha affermato la fonte dell'agenzia. Il 15 marzo, Fico aveva annunciato la sua disponibilità a partecipare alle celebrazioni del Giorno della Vittoria nella capitale russa. L'ambasciatore russo in Slovacchia, Sergey Andreyev, a sua volta, a marzo aveva dichiarato a Ria Novosti che la Russia aveva confermato la propria disponibilità ad ospitare il Primo Ministro slovacco il 9 maggio per la sua partecipazione alle celebrazioni del Giorno della Vittoria.

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